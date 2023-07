(Di lunedì 24 luglio 2023) : Alessandro Montel nominato group ceo 6 scuole 4.200 studenti € 24 mln di fatturato 3° gruppo italiano privato del settore Nasce il terzo gruppo privato italiano nell’in ambito Fine Arts. Il gruppo K-Now, hub italiano attivo nel mondo delle Fine Arts, rilevato nel luglio 2022 da Kyip Capital, il fondo di growth buy-out dedicato alla trasformazione digitale delle PMI italiane, ha infatti recentemente creato la holding. Nuovo CEO è stato nominato Alessandro Montel, manager che vanta una consolidata esperienza nel mondo accademico, anche all’interno di realtà attive nel comparto AFAM (Alta Formazione Artistico Musicale), quali MADE Program e NABA. La nomina di Montel va a completare una squadra di professionisti costruita a livello centrale che fornisce alle singole università del Gruppo servizi nell’ambito ...

"Stoney", il suo album di debutto del 2015 ,nel tempo un grandissimo successo , al punto ... Tante canzoni ne beneficiano, fra queste in particolare ci sono 'Over' , che originariamente ...Anche Apocalypse, Full Metal Jacket di Kubrick , così come al suo Orizzonti di Gloria , ... La potenza e assieme facilità di fruizione sono però anche un merito ,infine scudo con cui ...guarda suIl caso Paradine Nelle stanze delle case dei film di Hitchcock si annidano i segreti ...su Prime Video Il peccato di lady Considine Anche qui la dimora al centro della narrazione...

K-now diventa plena education: Alessandro Montel nominato group ... Economy Magazine

Montel (Plena Education): "Sono felice di poter guidare questa nuova e importante realtà che intende coniugare le culture delle diverse università" ...