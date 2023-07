Juventus | Tacconi dall’ospedale | “100 anni degli Agnelli | ho imparato a non mollare mai”

Leggi su sportface

(Di lunedì 24 luglio 2023) Stefano, ex portiere della, ha così commentato sul sito bianconero i 100della fmaigliaalla guida del Club. Ecco le sue parole: “Vi scrivoSollievo della Sofferenza di san GiovRotondo. Il mio pensiero oggi va a voi e a questa serata molto importante… Qui ogni giorno faccio riabilitazione, quasi di più di quando mi allenavo nella Juve ed è proprio dal mondoche hoa tirare fuori carattere, forza e determinazione e soprattutto a nonmai. Vi mando un forte abbraccio! Non vedo l’ora di potere tornare allo stadio per seguire le partite e salutare tutti i miei tifosi che mi hanno sostenuto fino ad ora. Sempre forza Juve”. SportFace.