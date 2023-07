Juventus | Pogba potrebbe trasferirsi in Arabia dopo la tournée americana

(Di lunedì 24 luglio 2023) ... come recentemente dichiarato da Allegri in un'intervista alla Gazzetta dello Sport. Al suo postoarrivare Kessié, si parla di un'offerta di circa 20 milioni di euro fra prestito e riscatto ...

...giocatorepotrebbe trasferirsi in Arabia Saudita dopo la tournée americana Secondo le ultime indiscrezioni di mercato lastarebbe valutando la possibilità di lasciar partire Paul...Le dico che mi guardo il primo tempo di Fiorentina -e la raggiungo alla fine per lo ...come dei treni e al 40' sono già in vantaggio per 2 - 0 grazie al rigore di Tevez e all'acuto di. ...Laè in tournèe negli Stati Uniti anche se si è vista cancellare all'ultimo minuto l'... Massimiliano Allegri parla anche di, e del fatto che la Juve finalmente potrà avere a disposizione ...

Pogba lavora e spera, ma alla Juve è costato tanto: '50 mila euro al minuto, più di Messi e Neymar'. E il futuro... ilBianconero

Le parole del tecnico della Juventus sono state riportate da La Gazzetta dello Sport ... "Non aver avuto a disposizione un giocatore come Pogba praticamente per tutta la scorsa stagione è stato ...Massimiliano Allegri dagli Stati Uniti ha parlato degli obiettivi della Juventus, di Pogba e di calciomercato La Juventus è negli Stati Uniti, a San Francisco, per la tournée prestagionale che vede i ...