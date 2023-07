Juventus | Fabio Capello | “Per me gli Scudetti sono 38 | tutti dominati”

Leggi su sportface

(Di lunedì 24 luglio 2023) Nel giorno dei 100 anni della famiglia Agnelli alla guida della, la società bianconera ha predisposto un vero e proprio album con i ricordi e i sentimenti di ex giocatori, allenatori e semplici tifosi. Nell’elenco – che include anche Antonio Conte e Zinedine Zidane – c’è. L’ex giocatore e poi allenatore bianconero ne approfitta anche per mandare una frecciata in merito ai due titoli revocati: “Che emozione la prima maglia juventina! Giocare davanti all’Avvocato, che aveva un fascino pazzesco, e poi l’emozione del primo Scudetto… A proposito: per me gli38, li abbiamo vinti, dominando,insieme. Forza Juve!”. Per Antonio Conte la Famiglia Agnelli-Juve è “un legame indissolubile, una storia epica. Un lungo, affascinante, e vincente romanzo di ...