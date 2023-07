Juventus | Allegri | “Ripartiamo con tutto il gruppo a disposizione”

(Di lunedì 24 luglio 2023) Giorno dopo giorno si avvicina sempre di più l’inizio della Serie A 2023-24, la quale aprirà ufficialmente i propri battenti a partire dal prossimo 19 agosto, con l’attesissimo match tra Frosinone e Napoli. Una sfida che vedrà da un lato i Canarini di Eusebio Di Francesco neo-promossi in massima serie, e dall’altro i campioni d’Italia capitanati dal tecnico Rudi Garcia. Quest’ultimo chiamato a raccogliere la difficile eredità di Luciano Spalletti, capace di riportare il Tricolore nel capoluogo partenopeo dopo ben 33 anni. Ciò nonostante, insieme a Khvicha Kvaratskhelia e compagni, una delle squadre più attese in vista della prossima stagione, è ladi Massimiliano. I bianconeri infatti vorranno senza alcun dubbio riscattare il deludente 7° posto, maturato al termine della passata stagione, caratterizzata da non poche difficoltà. ...

Commenta per primo Massimilianoha parlato in una lunga intervista alla Gazzetta dello Sport , a margine del primo allenamento dellanegli Stati Uniti. Il tecnico bianconero ha ripercorso la scorsa stagione e ha ...Sembra un film già visto per i tifosi della, un sequel di cui avrebbero fatto sicuramente a meno. A leggere l' intervista dialla Gazzetta si torna indietro alle tante conferenze della scorsa stagione. Il tema Le condizioni di ...... senza Coppe dovremo costruirne un'altra', le parole di. 'Non so quando Pogba tornerà ad allenarsi con la squadra' L'allenatore dellaha fatto il punto sulle condizioni di Pogba : '...

Juventus, Allegri: "Da capire se giocheremo la Conference. Rientro di Pogba Non lo sappiamo" GianlucaDiMarzio.com

