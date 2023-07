Juvecaserta | due conferme e una novità nello staff tecnico | arriva Liguori

(Di lunedì 24 luglio 2023) Tempo di lettura: 4 minutiSergio Luise, che lo scorso anno aveva sottoscritto un biennale, sarà ancora l’head coach bianconero anche per la stagione 2023-2024, proseguendo il percorso già tracciato finora. Nato il 3 luglio 1977 proprio nella città all’ombra della Reggia, Luise ha mosso i suoi primi passi proprio nell’alveo della, di cui è statonelle formazione giovanili. Èto poi fino alla prima squadra bianconera, di cui è stato assistant coach nel biennio 2005/2007, in serie A2. Nei due anni seguenti è diventato poi il responsabile del settore giovanile della formazione casertana, ritornando poi il ruolo di assistente dal 2009 al 2014, acquisendo esperienza sui parquet di Lega A, di Eurolega e di Eurocup. Nel 2015 il passaggio a Vasto, in serie B, dove ha ricoperto prima il ruolo di responsabile del ...

... salutati dall'attore casertano Antonio De Matteo della serie televisiva 'Mare fuori' e anche lui ex delle giovanili della. La storiaanni di lavoro per recuperare filmati, foto e ......con la peggior differenza canestri (punti fatti - punti subiti) riguardo alle gare dei primi... Cassino - DF Avellino Sant'Antimo -Calendario Primo Turno: sabato 9/9 Secondo Turno: ...... Sergio Donadoni nonché il presidente della2021 Francesco Farinaro. Il primo episodio, ... che disegnano un tabellone sul muro di un bar per giocare e prosegue con i racconti deiveri ...

Juvecaserta, due conferme e una novità nello staff tecnico: arriva ... anteprima24.it

Due conferme e una novità nello staff tecnico che sarà alla guida della Ble Decò Juvecaserta 2021 nel prossimo campionato. Sergio Luise, che lo scorso anno aveva sottoscritto un biennale, sarà ancora ...Il basket per chi lo ha praticato è come un virus o una malattia di quelle dalle quali non si guarisce e chi riesce guai fisici permettendo continua a giocare pur non avendo più venti ...