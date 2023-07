Juve Stabia | ufficiale l’ingaggio di Francesco Folino

(Di lunedì 24 luglio 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoLacomunica di aver raggiunto l’accordo per l’acquisizione delle prestazioni sportive, a titolo temporaneo, dalla Carrarese, del difensore, classe ’02, fino al 30 giugno 2024. Il calciatore, nativo di Ferrara, ha vestito le maglie di Spal, Cesena, Reggiana, Cosenza, Empoli e Pianese. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

... NEWS E TRATTATIVE LIVE ASCOLI Acquisti Haveri (d, Torino) Masini (c, Genoa, pres.) Forte (a, Benevento, risc.) Millico (a, svincolato) Barosi (p,, def.) Manzari (a, Sassuolo, pres.) ...... i 2004 Spavone e Pesce alla Pro Vercelli , Cioffi (2002) al Gubbio , Marchisano (2004) alla Pro Sesto , i 2003 Iaccarino e D'Agostino al Monopoli e Marranzino (2004) allaTrattativa che ha vissuto alti e bassi, con la Pro Vercelli che aveva vinto il testa a testa con i corallini ed era pronta a firmare con l'ex. Contrattazione che però si è fermata poco ...

Mercato L.R. Vicenza: la Juve Stabia su Bellich e il Mantova su Cester Biancorossi.net

Juve Stabia questa è sicuramente una settimana da raccontare o meglio sono successe tante cose interessanti ed altre possono succedere.FOGGIA - Lavori in corso. Il Foggia è un cantiere e da oggi dovrà accelerare per recuperare il tempo perduto rispetto agli altri club di Serie C che hanno già avviato la preparazione pre-campionato. L ...