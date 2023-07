Juve | nuova offerta per Pogba dall’Arabia | cosa filtra

(Di lunedì 24 luglio 2023) Continua il pressing da parte dell’Al Alhi, club dell’Arabia Saudita, per ingaggiare Paulodallantus Secondo quanto riportato nell’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, l’Al Alhi avrebbe messo sul piatto unariccaper Paul. Il centrocampista, dopo il primo no agli arabi, potrebbe cedere e trasferirsi nel campionato dell’Arabia Saudita. La, per arrivare a Franck Kessie ha infatti bisogno di cedere alcuni centrocampisti e non si opporrebbe alla partenza del francese che è ancora alle prese con i problemi fisici.

...due le nuove pedine offensive per Inzaghi (anche se potrebbero diventare tre) che inizierà la... In più sullo spagnolo c'è una forte concorrenza sia da parte della(Allegri stravede per lui) ...... dove la sua squadra sta preparando lastagione nella tournée americana. 'Ripartiamo con ... leggi anche I club che hanno speso di più finora:...AUCKLAND (ZELANDA) - Cristiana Girelli marchia il debutto dell'Italia al Mondiale femminile segnando la rete che decide il match contro l'Argentina. L'attaccante della Juventus, entrata all'83' al posto ...

La nuova Italia di Bertolini parte forte al debutto mondiale ma fatica a sbloccarsi contro l’Albiceleste, finché la veterana Cristiana Girelli entra e rimedia last minute ...Paul Pogba continua ad allenarsi in vista del rientro in campo ma i tempi non saranno brevi. La Juve vuole evitare pericolose ricadute e si prosegue con estrema attenzione. Ma le parole di Allegri ...