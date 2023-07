Juve | i 100 anni di Agnelli e il messaggio di Buffon

(Di lunedì 24 luglio 2023) Lantus ha festeggiato i 100della famigliacon i bianconeri e ancheha voluto scrivere unsu Instagram Lantus ha festeggiato i 100della famigliacon i bianconeri e ancheha voluto scrivere unsu Instagram. «Lantus, forgiata dal genio calcistico e dalla visione di tanti campioni, ha trovato nella famigliaun faro costante di guida. Con ogni trionfo e sfida, la famiglia ha dimostrato un amore incondizionato per i colori bianconeri, trasformando sogni in realtà. Un viaggio di un secolo, intrecciato di passione, dedizione e vittorie senza tempo».

24/07/2023 - 21:00 La Juventus ha celebrato l'anniversario deianni da quando gli Agnelli sono diventati i "padroni" della società. Era il 24 luglio 1923 ... "Laè stata storicamente l'ossatura ...John Elkann: "E' una delle più grandi gioie della mia vita"Nel giorno deianni della famiglia Agnelli alla guida della Juventus, l'ex giocatore e poi allenatore ... Forza!". . ...

Juve 100 anni con gli Agnelli, Platini 'qualcosa di eccezionale' Agenzia ANSA

Martina Rosucci, centrocampista della Juventus Women, ha scritto una dedica in occasione del centenario della famiglia Agnelli a capo della Juventus: "Ricordo me bambina al Delle Alpi ...(ANSA) - ROMA, 24 LUG - Nel giorno dei 100 anni della famiglia Agnelli alla guida della Juventus, l'ex giocatore e poi allenatore bianconero Fabio Capello ne approfitta anche per mandare ...