' Juve - Barcellona | passi avanti per Kessie | la formula'

Prosegue la trattativa traper riportare Franck Kessie in Italia. Nonostante l'inserimento dell'Atletico Madrid negli scorsi giorni, i bianconeri hanno bisogno di un centrocampista e puntano sull'ex Milan. Si ...... Manchester United, Tottenham,e la stessa Inter in Italia per un prestito di un anno. ... senza che però arrivasse l'offerta irrinunciabile da 70 - 80 milioni che chiede la... con l'ex Milan in uscita dal, e dato in bianconero a 2,25 - dagli esperti Sisal - entro ... voglioso di giocare alla Juventus come già dichiarato in un'intervista estiva e visto allaa ...

Il virus che ha annullato l'amichevole con la Juventus costerà caro al Barcellona: 2 milioni di euro Sport Fanpage

Avanza la trattativa tra i due club per il centrocampista ivoriano secondo le ultime notizie di SPORT Prosegue la trattativa tra Juve e Barcellona per riportare Franck Kessie in Italia. Nonostante l'i ...Jordi Gil, giornalista spagnolo, è intervenuto alla tv di calciomercato.it per parlare del futuro di Franck Kessie: "Il problema per la Juventus è ...