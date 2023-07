Juve | anche Lapo Elkann celebra i 100 anni degli Agnelli

(Di lunedì 24 luglio 2023)ha parlato in occasione dellezioni dei 100della famiglia. Tutti i dettagli, sul proprio profilo Twitter, hato i 100di proprietà dellantus con la famiglia. PAROLE – Laè fortemente legata alla mia vita e alla mia Famiglia. Per me è quindi una storia di un lungo e infinito Amore, di Passione e di Emozioni. Mi auguro che ai tanti successi di questi 100se ne possano aggiungere presto di nuovi per continuare a onorare la Maglia e la Storia della

Alcuni di loro si sonomessi in mostra nel corso dell'amichevole contro l'Anaune Val di Non. ... i 2003 Iaccarino e D'Agostino al Monopoli e Marranzino (2004) allaStabia.... alle 20:00 di oggi, l'aereo charter noleggiato dall'Atlético Madrid decollerà alla volta della Corea del Sud, dove la squadra spagnola inizierà un tour che comprenderàMessico e Stati Uniti. ...Laè volata venerdì negli Stati Uniti d'America. Con il gruppo squadra,il football director Cristiano Giuntoli. Giovanni Manna, invece, è rimasto in EuropaIl tandem di mercato della Juventus ...

Lukaku, c'è solo la Juve: per Allegri resiste anche al pressing del Chelsea Corriere dello Sport

È la storia di una famiglia, ma è diventata anche la storia di ognuno di noi. UNICI. Proprio come quello che siamo stati. Come quello che siamo. Come quello che saremo, #FinoAllaFine". E Giorgio ...Nel giorno dei 100 anni della famiglia Agnelli alla guida della Juventus, l'ex giocatore e poi allenatore bianconero Fabio Capello ne approfitta anche per mandare una frecciata ai detrattori della Vec ...