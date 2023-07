Just Eat cresce ancora | a Bergamo 15 nuove assunzioni | ecco come candidarsi

(Di lunedì 24 luglio 2023)Eat (www.eat.it), parte diEat Takeaway.com, uno dei leader mondiali nel mercato della consegna di cibo a domicilio, porta anche ail proprio modello di delivery incentrato sull’assunzione dei rider con contratto di lavoro subordinato. Nella città lombarda sono stati assunti 15 rider, inquadratilavoratori dipendenti ai quali verrà applicato il CCNL del settore Logistica, Trasporto, Merci e Spedizioni, grazie all’accordo raggiunto nel marzo 2021 daEat e le organizzazioni sindacali FILT CGIL, FIT-CISL e UIL, che ha permesso di arrivare al primo contratto collettivo aziendale per inquadrare i rider.fa parte delle cinque città della Lombardia in cui è stato implementato questo modello di delivery che tutela i lavoratori. Una ...

La situazione: Le pause retribuite diGlovo consiglia dove trovare l'acqua Deliveroo vende le sue magliette termiche La strategia di Getir La questione politica Il caldo estremo è un serio ...arriva anche a Trento con il suo modello di consegna del cibo incentrato sull'assunzione dei rider (ciclofattorini, ndr) con contratto di lavoro subordinato . A Trento sono state assunte ...TRENTO., parte diTakeaway.com, uno dei leader mondiali nel mercato della consegna di cibo a domicilio, ha deciso di estendere anche a Trento il proprio modello di delivery incentrato sull'...

Just Eat approda a Trento. Nidil Cgil: "Diritti garantiti con contratto di ... Vita Trentina

I contratti dei rider prevedono sospensioni delle consegne per condizioni meteo gravi. Ma le ondate di calore non hanno fermato le app. C'è chi paga la pausa. E chi invita i fattorini a comprare le su ...CONSEGNE. Just Eat, attivo nella consegna di cibo a domicilio, porta anche a Bergamo il proprio modello incentrato sull’assunzione dei rider con contratto di lavoro subordinato.