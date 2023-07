Jonnie Irwin | il cancro è terminale | «Ricevo cure palliative da tre anni Ho alti e bassi» Come sta l' ex presentatore

(Di lunedì 24 luglio 2023), l'exdi A Place In The Sun, 49, sta attualmente ricevendo. L'anno scorso ha raccontato che non è sicuro di quanto tempo gli resta...

è un popolare conduttore televisivo inglese che lotta contro un cancro ormai in fase terminale . In una straziante intervista ha parlato del suo ultimo Natale in famiglia. Due anni fa gli ...Il conduttore ingleseè tornato a parlare della sua malattia, un tumore terminale per il quale non gli resta molto tempo per vivere. Raggiunto dai microfoni di The Sun , ha raccontato il suo dolore per non ...Ha 48 anni, uno dei presentatori più famosi del Regno Unito, e ha un cancro allo stadio terminale. I medici gli hanno dato sei mesi di vita e lui ha deciso di condividere la diagnosi perché la sua ...

Jonnie Irwin, il cancro è terminale: «Ricevo cure palliative da tre anni. Ho alti e bassi». Come sta l'ex pres ilmessaggero.it

Jonnie Irwin, l'ex presentatore di A Place In The Sun, 49 anni, sta attualmente ricevendo cure palliative. L'anno scorso ha raccontato che non è sicuro di quanto tempo gli ...