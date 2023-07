Jonas Vingegaard | un passo alla volta

Leggi su ultimouomo

(Di lunedì 24 luglio 2023) Clausè sulle strade del Tour con sua moglie e il loro camper. Stanno aspettando il figlio, maglia gi, sulle rampe del Grand Colombier. È il giorno della festa nazionale francese, il 14 luglio 2023. Quando il giornalista americano della NBC gli chiede di provare a spiegare cos’è lo Janteloven non batte ciglio, come se fosse qualcosa di scontato. Lo Janteloven è uno schema comportamentale che serve a riassumere l’attitudine filosofica della popolazione danese e norvegese, e più in generale scandinava. Proviene dal romanzo di Aksel Sandemose En flyktning krysser sitt spor (Un fuggitivo incrocia le sue tracce). «Non devi credere di essere qualcosa se non sei qualcosa», risponde Claus. Il giornalista gli chiede se può spiegare meglio, lui aggiunge: «Non devi credere di essere meglio degli ...