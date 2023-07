Jimmy Ghione tennista a Milano Marittima | “Punto su Juric”

(Di lunedì 24 luglio 2023) Vip Master 2023: davvero un grande spettacolo acon il grandedi Striscia La Notizia. Lo avevamo intervistato l’anno scorso in Versilia e ora con piacere l’abbiamo ritrovato ai campi da tennis in occasione del Vip Master2023. Una kermessa adrenalinica e divertente che si è svolta venerdì e sabato (21-22 luglio 2023) nella suggestiva location di, tra Circolo Tennis di Viale Jelenia Goria e Bagni Paparazzi di Patrick Baldassari. Numerosi ospiti di rilievo hanno preso parte all’evento benefico del tennis: tra essi Valeria Marini, Massimo Boldi,, Il Volo, Francesca Cipriani, Alessandro Cecchi Paone e tanti altri ancora. Il Vip Master è stato ...

Tra i giocatori del Golden Team per la Romagna: Max Angioni,, Moreno Morello, Max Laudadio, Roberto Lipari, Dj Ringo, Andrea Pisani, Nicolò De Devitiis, Filippo Roma, Marco Bazzoni, ...... Dani Faiv, Deddy, Dj Ringo, Enea Bastianini, Enrico Ruggeri, Filippo Roma, Francesco Oppini, Gianluca Ginoble, Gianmaria, Giuseppe Giacobazzi, Ignazio Boschetto, Isobel, Il Tre,, LDA, ...Tra i giocatori del Golden Team per la Romagna: Max Angioni ,, Moreno Morello, Roberto Lipari, Dj Ringo, Andrea Pisani, Francesco Oppini, Nicolò De Devitiis, Pierpaolo Petrelli, Filippo ...

31 come i giorni trascorsi tra l'aggressione a Ghione e la chiusura ... Striscia la notizia

È stato il Vip Master del Volo rappresentato da Ignazio, Pietro e Gianluca, ovvero i tre tenori vincitori del festival di Sanremo 2015. È stato il Vip Master di Valeria Marini, madrina dell’evento, ch ...Intervistato dal nostro giornale, Jimmy Ghione ha parlato della nuova stagione calcistica che sta per partire: ecco le sue parole in esclusiva per noi.