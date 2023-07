Jay-Z ha arricchito la sua collezione di orologi con un modello stellare

Leggi su gqitalia

(Di lunedì 24 luglio 2023) Non è facile individuare uno degno di un posto nelladi Jay-Z. Un giorno sceglie un Richard Mille personalizzato, l'altro un Rolex in edizione unica, per poi passare ai moderni Patek Philippe. Alex Todd, il gioielliere di fiducia di Hov, non può affidarsi a un commerciante qualsiasi per assicurare e autenticare questiultra-rari, soprattutto ora che le case d'asta vengono più spesso ingannate dai falsi. Alex Todd «Quando devo decidere sull'acquisto di uno d'epoca, mi fido solo di alcuni rivenditori», ha dichiarato Todd a GQ via mail. «In particolare, per quanto riguarda Patek e Audemars Piguet, si tratta di un signore di nome Tony Kavak di Stoccolma». Kavak, conosciuto su Instagram con il nome di @only the rarest, ha custodito a lungo questo AP Royal Oak Quantième Perpétuel nella ...