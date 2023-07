James Cameron “Immergersi nell’oceano? L’ascensore è più pericoloso”

(Di lunedì 24 luglio 2023)crede che ci sia una cosa più pericolosa di, ovvero prendere un ascensore! Il regista ha dichiarato cheè persino più sicuro di volare in aereo. Prima di prendere parte al Challenger Deep nella Fossa delle Marianne, il regista di Titanic ha dichiarato di aver consultato il suo team e di aver progettato un sommergibile adatto ad affrontare qualsiasi rischio possibile. Come riportato da The Guardian,ha dichiarato a proposito delle immersioni nelle profondità dell’oceano: “I rischi che devi affrontare sono l’implosione e i problemi alla pressione. Quindi devi progettare qualcosa in grado di affrontarli ed evitare problemi del genere”. Il regista ha effettuato ben 33 immersioni tra ...

Film come Oppenheimer tentano ad esempio di utilizzare le telecamere IMAX in modi rivoluzionari, mentre registi comecercano persino di creare nuove telecamere per i loro film. A quanto ...Naturalmente, prima che qualcuno si offenda a morte, è oltremodo improbabile che Barbie registri gli incassi complessivi di Avatar 2, perchégioca in una squadra a sé, però è divertente ...Tra l'altro, proprio in questi giorni, lo stesso, che con Terminator aveva ampiamente anticipato i tempi con questo tema, ha parlato proprio del pericolo reale che le Intelligenze ...

James Cameron: vi avevo avvertito sull'IA nel 1984 Il Bosone

Il conduttore di Fox News ha attaccato il regista per via delle sue osservazioni sull'intelligenza artificiale e Terminator.Il regista di Terminator, Aliens e della saga di Avatar ha commentato l'evoluzione della tecnologia dell'intelligenza artificiale.