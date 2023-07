Italia-Olanda | Mondiali pallanuoto femminile | orario semifinale | programma | tv | streaming

(Di lunedì 24 luglio 2023) Il prossimo step è quello decisivo per l’accesso ai Giochi Olimpici di Parigi 2024: al Marine Messe Fukuoka Hall B è tutto pronto per le semifinali dei2023 di, in corso a Fukuoka, in Giappone. L’appuntamento, da non mancare, è fissato per mercoledì 26 luglio, alle ore 10.00ne, quando inizierà il confronto tra il Setterosa di Carlo Silipo ed i Paesi Bassi: chi vince andrà alle Olimpiadi e potrà inoltre giocarsi il titolo iridato contro la vincente di Australia-Spagna. La diretta tv di-Paesi Bassi dei2023 disarà assicurata da Rai Sport HD e Sky Sport Summer, mentre la direttasarà affidata a Rai Play, Sky Go, Now e Recast TV, infine OA Sport vi ...

Inizia il conto alla rovescia per Italia-Olanda, semifinale di pallanuoto femminile dei Mondiali di Fukuoka 2023 delle discipline acquatiche, in corso di svolgimento da venerdì 14 a domenica 30 luglio ...Buona partenza per gli azzurrini contro gli orange a Podgorica in Montenegro, oggi pomeriggio in campo contro la Francia ...