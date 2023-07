Italia | Girelli | 'Subite tante critiche ingiuste | dedico il gol a tutte noi'

ROMA - Di sicuro adesso sarà più semplice per tutti ricordarsi il suo nome. Cristiana, attaccante della Juventus e della Nazionale italiana impegnata nel Mondiale femminile che si sta giocando in Nuova Zelanda e Australia, ha scelto il miglior modo possibile per rispondere a ...GARANZIA- Il nuovo che avanza, le certezze del passato. Un mix perfetto, per guardare al futuro con fiducia. L'in Australia e Nuova Zelanda non è la più forte, non è la favorita. Ma ...AGI - Un colpo di testa di Cristanaall'87mo minuto ha regalato la vittoria all'femminile nel debutto ai mondiali in Australia e Nuova Zelanda. All'Eden Park di Auckland le azzurre sono apparse ancora un po' imballate ma ...

Inizia con una vittoria l’avventura dell’Italia ai Mondiali di calcio femminili in Australia e Nuova Zelanda. Nel match d’esordio all’Eden Park di Auckland (per il Gruppo G) le azzurre battono la Nazi ...Le azzurre hanno battuto 1-0 l'Argentina, grazie ad un gol di testa di Girelli all'87, da poco entrata in campo ...