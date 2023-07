(Di lunedì 24 luglio 2023) Il cammino dell’neia doppio anno dicontinua a dipanarsi a Buttrio. La squadra di Federico Pizzolini, dopo il 3/3 nelle prime sfide, si dedica al confronto con le, l’altra selezione asiatica del raggruppamento. Non buono, ma ottimo l’inizio delle azzurre in questi due giorni. 4-2 al Venezuela all’esordio, 9-0 alla Nuova Zelanda nella mattina domenicale e, poi, un roboante 6-1 contro il Canada che ha confermato quanto di buono visto in Canada Cup., invece, che arriveranno dal match della mattina con le venezuelane, probabile chance per avere una vittoria in tasca al termine del girone.: l’non si ferma più e vince 6-1 contro il ...

In Aggiornamento: In Aggiornamento Danzica (Polonia). L'conclude la Volleyball Nations League al quarto posto dopo la sconfitta in finale 3/4 col ...così la sconfitta subita nellenella ...... Bangladesh,, tra i maggiori importatori da Nuova Delhi. Conseguenze pere Europa Nel 2022 insi è consumato molto più riso asiatico (+86% rispetto al 2021 secondo Coldiretti)...vedi anche Mondiali di nuoto,d'oro nella staffetta 4x1,5 km FOTOGALLERY Continua gallery %s ... Oggi ha giocato anche la Svizzera, che ha battuto per 2 - 0 legrazie alle reti di ...

Italia-Filippine oggi, Mondiali softball 2023: orario, programma, tv, streaming OA Sport

Con questa sconfitta gli azzurri chiudono in quarta posizione alla Volleyball Nations League, miglior piazzamento dal 2018 ...Un'Italia superlativa strapazza a sorpresa anche il Canada e viaggia a punteggio pieno ai Campionati Mondiali 2023, rassegna in fase di svolgimento per ciò che riguarda il gruppo C proprio nel nostro ...