Italia femminile | il gol di Girelli non alimenti la risacca anti-giovani

(Di lunedì 24 luglio 2023) In questo MondialeMilena Bertolini ha deciso di lasciare a casa calciatrici d’esperienza che certamente non si aspettavano di dover guardare le partite dal divano. L’esclusione di Sara Gama è quella che ha fatto più rumore; capitana, leader della Nazionalena, che quest’anno aveva avuto non pochi problemi fisici. A rimanere insono state anche Martina Piemonte e Valentina Bergamaschi, nonostante una buona stagione con il Milan. Quando la ct ha comunicato le 23 convocate per il Mondiale, sono stati in molti a pensare che leavrebbero avuto scarso minutaggio e che l’, come suo solito fare, si sarebbe affidata alle calciatrici di maggiore esperienza. Bertolini invece ha fatto una cosa quasi mai vista nella Nazionalena, ovvero far partire ...