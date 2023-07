Italia Femminile | Girelli è la prima azzurra della storia a segnare in due Mondiali diversi

(Di lunedì 24 luglio 2023) Cristiana, attaccanteNazionale, ha collezionato uno storico record dopo il gol all’Argentina nel match di oggi Cristiana, attaccanteNazionale, ha collezionato uno storico record dopo il gol all’Argentina nel match di oggi, che ha regalato alle azzurre lavittoria nellapartita del girone al Mondiale in Nuova Zelanda. La giocatrice di proprietàJuventus, infatti, è attualmente l’unicain duedifferenti (era andata in gol anche nella competizione del 2019 in Francia).

Commenta per primo Buona la prima per l', che ha vinto 1 - 0 contro l'Argentina al debutto nel Mondiale. Nel post partita tutta la soddisfazione del ct Milena Bertolini: 'Sappiamo come sia importante iniziare bene - ha detto ...L'prova a non soffrire ma non riesce a bucare la difesa avversaria. Così Bertolini cambia qualcosa mentre Durante smanaccia su una punizione insidiosa delle argentine: fuori Caruso, Giacinti e ...Ad Auckland l'esordio Mondiale delle azzurre,Argentina: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live All'Eden Park di Auckland l'di Milena Bertolini debutta nel gruppo G del Mondialebattendo l'Argentina grazie a un gol di Girelli. SintesiArgentina1 - 0 1 Girata Larroquete - Subito ...

LIVE Italia-Argentina 0-0: entra Cantore al posto di Giacinti La Gazzetta dello Sport

Italia - Argentina 1-0 highlights e gol: le azioni principali della prima giornata del Gruppo G dei Mondiali femminili 2023.L'Italia batte l'Argentina al Mondiale femminile, esultanza da brividi in panchina e in campo. Sono stati momenti unici con due protagoniste ...