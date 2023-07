Italia-Argentina | programma e telecronisti Rai Mondiali femminili 2023

(Di lunedì 24 luglio 2023) Ile isulla Rai di, match valido per idi calcio. Le azzurre di Milena Bertolini sfidano l’Albiceleste in questa prima giornata della fase a gironi. Esordio difficile per le nostre, desiderose però di far bene allo stadio di Auckland, dove l’appuntamento è fissato alle ore 8ne di lunedì 24 luglio. Chi riuscirà ad avere la meglio?sarà visibile su Rai Uno con la telecronaca di Tiziana Alla e Carolina Morace. SportFace.

Nella giornata di oggi, lunedì 24 luglio, ci saranno diversi eventi sportivi da seguire. Inizia finalmente l'avventura dell'al Mondiale di calcio femminile in Nuova Zelanda contro l'. Si giocherà alle 8 di mattina. Continuano poi i Mondiali di Fukuoka ed inoltre continueranno le amichevole prestagionali per ...Piazzale Mediterraneo (ex area dei Pennoni) sul Lungomare, fino al 9 settembre 21.20. Per ... Museo Etnografico, corso1 ( più info ) VILLA FARALDI 21.30 . Concerto di Apertura dell'8ª ...Alle 8 è iniziato il Mondiale dell'Femminile in Nuova Zelanda contro l'e il ct Bertolini ha schierato la giovane coppia Dragoni - Beccari Alle 8 è iniziato il Mondiale dell'Femminile in Nuova Zelanda contro l'...

Mondiale femminile, Italia-Argentina: le formazioni ufficiali, dove vederla in tv e in streaming Calciomercato.com

È un lunedì all'insegna delle partite amichevoli, perlopiù, quello del grande calcio internazionale e della sua programmazione televisiva dedicata. Già nella notte ...Moena – Non solo Veron e Mancini. Per Mateo Retegui arriva anche la “benedizione” di un grande ex rossoblù. E il centravanti capocannoniere d’Argentina si è imbarcato su un volo direzione Italia dopo ...