Italia-Argentina oggi in tv | Mondiali calcio femminile 2023 | orario | programma | streaming | probabili formazioni

(Di lunedì 24 luglio 2023), lunedì 24 luglio, la Nazionalena difarà il proprio esordio nei. Sul campo dell’Eden Park di Auckland (Nuova Zelanda), le azzurre affronteranno l’nel primo incontro del Gruppo G. Un girone comprendente anche Svezia e Sudafrica. Sarà fondamentale per le nostre portacolori iniziare bene questa rassegna iridata anche per puntare con grande convinzione al passaggio di turno. Una rassegna iridata che comprende otto gironi da quattro squadre e le migliori due selezioni di ciascuno raggruppamento avranno accesso agli ottavi di finale, che daranno il via alla fase a eliminazione diretta della competizione. La selezione del Bel Paese nel 2019, in Francia, seppe spingersi fino ai quarti di finale e replicare quel traguardo ...