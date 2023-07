Italia Argentina femminile 1-0 | Girelli al primo pallone | vittoria nell’esordio Mondiale

Ad Auckland l'esordio Mondiale delle azzurre,femminile: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live All'Eden Park di Auckland l'femminile di Milena Bertolini debutta nel gruppo G del Mondiale femminile contro l'...La partitadi Lunedì 24 luglio 2023 in diretta: formazioni e tabellino in tempo reale. Dove vedere in tv e streaming il match valido per la prima giornata della fase a gironi dei Mondiali ...Domenica 16:27 - 1, Grecia - Sudafrica 24 - 2. Martedì 18:- Sudafrica 24 - 2, Grecia -21 - 2. Giovedì 20:- Sudafrica (2), Grecia -(3.30). ...

LIVE Italia-Argentina 0-0: entra Cantore al posto di Giacinti La Gazzetta dello Sport

Le azzurre creano di più ma faticano a sbloccarsi, poi ci pensa la veterana con un gol a 3 minuti dalla fine: il girone G inizia in discesa ...Debutto riuscito per l'Italia ai Mondiali in Australia e Nuova Zelanda. All'Eden Park di Auckland le Azzurre hanno faticato a prevalere sull'Argentina, ma alla fine l'hanno spuntata per 1-0 grazie a G ...