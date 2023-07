Italia Argentina femminile 0-0 LIVE | primo squillo di Giacinti

(Di lunedì 24 luglio 2023) Ad Auckland l’esordio Mondiale delle azzurre,: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAll’Eden Park di Auckland l’di Milena Bertolini debutta nel gruppo G del Mondialecontro l’. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTASintesi0-0 1? Girata Larroquete – Subito un brivido sugli sviluppi di una punizione scaraventata in area. Dopo una sponda Larroquete gira di volo verso la porta, pallone non lontano dallo specchio 7? Pericolosa l’– Brivido iniziale a parte, buono l’approccio delle azzurre che impensieriscono la difesa avversaria con molti traversoni 10? ...

Ad Auckland l'esordio Mondiale delle azzurre,femminile: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live All'Eden Park di Auckland l'femminile di Milena Bertolini debutta nel gruppo G del Mondiale femminile contro l'...sarà visibile oggi in tv: ecco le informazioni su canale, orario e diretta streaming del match valido per la prima giornata dei Mondiali femminili 2023. Ad Auckland le azzurre di ...AUCKLAND (Nuova Zelanda) - Arriva il momento dell'esordio dell'di Milena Bertolini nel Mondiale femminile in corso in Australia e Nuova Zelanda. Le azzurre - nel girone G con, Svezia e Sudafrica - se la devono vedere con la nazionale ...

Mondiale femminile, Italia-Argentina: le formazioni ufficiali, dove vederla in tv e in streaming Calciomercato.com

Moena – Non solo Veron e Mancini. Per Mateo Retegui arriva anche la “benedizione” di un grande ex rossoblù. E il centravanti capocannoniere d’Argentina si è imbarcato su un volo direzione Italia dopo ...Il momento della verità è arrivato. Stamane alle 8, all’Eden Park di Auckland, davanti ai 22 mila spettatori, l’Italia di Milena Bertolini debutta nel Mondiale down under affrontando l’Argentina.