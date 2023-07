Italia Argentina femminile 0-0 LIVE | brivido per Durante in avvio di ripresa

Leggi su calcionews24

(Di lunedì 24 luglio 2023) Ad Auckland l’esordio Mondiale delle azzurre,: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAll’Eden Park di Auckland l’di Milena Bertolini debutta nel gruppo G del Mondialecontro l’. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTASintesi0-0 1? Girata Larroquete – Subito unsugli sviluppi di una punizione scaraventata in area. Dopo una sponda Larroquete gira di volo verso la porta, pallone non lontano dallo specchio 7? Pericolosa l’iniziale a parte, buono l’approccio delle azzurre che impensieriscono la difesa ...