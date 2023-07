Italdonne | Bonansea | «Non pensavamo fosse facile | su Girelli…»

(Di lunedì 24 luglio 2023) Barbara, attaccante dell’Italia femminile, ha parlato dopo la prima vittoria al Mondiale delle azzurre Barbaraha parlato ai microfoni della FIGC dopo la vittoria dell’Italia femminile contro l’Argentina. LE PAROLE – «Sono felice, sollevata. Meritavamo di vincere e abbiamo fatto una buona partita. Non, l’Argentina è una formazione molto tecnica, molto aggressiva. Alla fine poi siamo cresciute e Girelli in area è una sentenza. Partire con tre punti ci dà una buona spinta. Ora vediamo le prossime due partite, che saranno due guerre da vincere».

Deve sperare davvero di far bene la ct dell'Milena Bertolini ai Mondiali in Nuova Zelanda, in programma a fine mese (le azzurre ... Attaccanti: Chiara Beccari (Juventus), Barbara(...Deve sperare davvero di far bene la ct dell'Milena Bertolini ai Mondiali in Nuova Zelanda, in programma a fine mese (le azzurre ... Attaccanti: Chiara Beccari (Juventus), Barbara(...

Italdonne, Bonansea: "Non pensavamo fosse facile con l'Argentina. Girelli Una sentenza" TUTTO mercato WEB

Domani il debutto dell'Italdonne al Mondiale, Bertolini: 'Argentina squadra tecnica e di carattere' E' giornata di vigilia per la Nazionale femminile. Domani le azzurre faranno il loro debutto al Mond ...Italia, il primo ostacolo si chiama Argentina: la gara d’esordio ai Mondiali di calcio femminile vista dai bookmakers , quando lo 0-2 incassato dai Paesi Bassi poneva fine alla loro corsa ai quarti di ...