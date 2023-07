Il parlamento israeliano dà il via libera a uno dei punti chiave della riforma della giustizia del governo di destra di Benyamin Netanyahu. La Knesset ha approvato con 64 voti a favore su 120 la ...Il parlamento israeliano dà il via libera a uno dei punti chiave della riforma della giustizia del governo di destra di Benyamin Netanyahu. La Knesset ha approvato con 64 voti a favore su 120 la ...... in Kentucky, Hickey è reduce da un ottimo campionato al Hapoel Haifa, in, chiuso con 14,2 ... con 3,3 assistenze di media, e anche quella delle palle recuperate, con 2,4 rubate a. Nel ...

Israele sfida le proteste: approvata la clausola più discussa della riforma della giustizia TGLA7

La Corte Suprema non potrà più sottoporre al criterio di "ragionevolezza" le decisioni assunte dal governo, dal premier e dai ministri dell'esecutivo ...La Corte Suprema non potrà più sottoporre al criterio di "ragionevolezza" le decisioni assunte dal governo, dal premier e dai ministri dell'esecutivo ...