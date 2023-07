Israele | riprendono le proteste dopo il via libera alla riforma Netanyahu | manifestanti travolti da un furgoncino vicino Tel Aviv

Leggi su open.online

(Di lunedì 24 luglio 2023) Scoppiano lein, soprattutto a Telche il Parlamento israeliano ha dato il viaal primo mattone della contestatadella Giustizia voluta dal governo di. Il provvedimento toglierà ai tribunali la possibilità di vagliare la «ragionevolezza» delle decisioni del governo, e dunque di una Corte Costituzionale che ne vagli la congruità dell’operato. Per settimane, mesi, le piazze del Paese sono state piene di, poi temporaneamente le acque si sono calmate quando il governo ha deciso di mettere in stand by il progetto. Oggi,l’ok del Parlamento, sono tornate a riempirsi nonostante i vani tentativi della polizia di disperdere le persone. A Kfar Saba, nei pressi di Tel ...