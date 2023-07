Israele | proteste dopo il via libera alla riforma della giustizia | Manifestanti bloccano l' autostrada

Leggi Anche, ondata dicontro la riforma della giustizia: 66 arresti Leggi Anche Riforma giustizia in, nuovecontro Netanyahu: in 100mila a Tel Aviv Netanyahu: 'Una nuova norma non è la fine della democrazia' 'La norma approvata non è affatto la fine della democrazia, bensì la ...L'aria insi sta comunque facendo sempre piu' pesante, la sicurezza e' schierata perche' citando Itamar Ben Gviri, leader estremista religioso e ministro della sicurezza nazionale, quello ...Si tratta del primo importante provvedimento che viene approvato nell'ambito della riforma giudiziaria che sta dividendo. L'approvazione definitiva è arrivata malgrado ampiein ...

Israele: ancora proteste mentre Knesset discute la riforma legale Agenzia ANSA

Strage sfiorata in Israele: un'auto ha travolto quattro manifestanti che sono stati feriti nell'urto, arrestato l'uomo alla guida del mezzo.L'opposizione attacca: 'Grave errore, burattino in una fila di estremisti messianici'. Idranti contro i manifestanti ...