Israele | premier Netanyahu è arrivato alla Knesset

(Di lunedì 24 luglio 2023) caption id="attachment 332975" align="alignleft" width="300" Benjamin/captionIl primo ministro israeliano Benjamin, dopo essere stato dimesso questa mattina dall'ospedale. È entrato in parlamento attraverso un ingresso di emergenza, riporta Channel 12, e quindi ha aggirato i manifestanti all'esterno.ha ignorato le domande gridate dai giornalisti ed è entrato nel suo ufficio per incontrare il ministro della Giustizia Yariv Levin e il ministro delle Finanze Bezalel Smotrich. Nel tardo pomeriggio o in prima serata è previsto il voto finale sulla contestata riforma della giustizia che sta dividento il Paese. Il primo ministro è stato sottoposto ad un intervento chirurgico per l'impianto di un pacemeker.