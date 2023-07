Israele | migliaia di manifestanti protestano fuori dal Parlamento durante il voto sulla riforma della giustizia | polizia usa gli idranti

(Di lunedì 24 luglio 2023) Ilisraeliano ha approvato la legge che limita i poteriCorte Suprema, uno dei principali provvedimenticontroversagiudiziaria voluta dal governo di Benjamin Netanyahu. I voti a favore sono stati 64, tutti quellimaggioranza. Non vi sono stati voti contrari perché l’opposizione ha abbandonato l’aulaKnesset. L’approvazione definitiva è arrivata malgrado ampie proteste in tutto il paese in corso da mesi, che hanno coinvolto anche i riservisti delle forze armate e il mondo delle imprese. Ilè stato preceduto da 30 ore di infuocato dibattito alla Knesset e da alcuni falliti tentativi di raggiungere un compromesso con l’opposizione. Mentre si discuteva nell’aula, centinaia didi persone ...

La nuova norma rappresenta il primo tassello della più organica riforma della giustizia che nei mesi scorsi ha causato scontri e proteste in tutto il Paese ...