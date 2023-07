Israele | così il governo più a destra della storia mina la democrazia | la Corte Suprema era l’unico vero contrappeso al potere

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 24 luglio 2023) Se non fosse per la vivacitàsocietà israeliana, ed in particolare del sempre più rumoroso – ma non necessariamente più solido – spettro di opposizioni al primo ministro Benjamin Netanyahu, è probabile che la riformagiustizia promossa da quest’ultimo nel tentativo pratico di sfuggire a condanne per appropriazione indebita, corruzione e truffa, ed in quello più generale di “cambiare faccia” ad, sarebbe già realtà da mesi. Mesi nei quali invece le proteste di piazza in diverse città israeliane, gli appelli di Joe Biden sul rallentamento o l’inversione di marcia di questo processo, ma soprattutto l’inedita presa di posizione di un centinaio di funzionari di sicurezza e di diecimila riservisti (di cui più di mille piloti) dell’Esercito – normalmente neutrali sulle questioni politiche, o più volentieri filo-governativi ...