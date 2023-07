Inzaghi riparte dal 3-4-1 dopo Istanbul | Inter non solo senza portiere

Leggi su inter-news

(Di lunedì 24 luglio 2023)alle prese con un’altra delle sue missioni impossibili da quando allena l’. A calciomercato in corso, il tecnico nerazzurro deve trovare la quadra in formazioneavere a disposizione un numero adeguato di calciatori. La top rosa diormai non esiste più FORMAZIONE STRAVOLTA – La Finale di Champions League è il punto più alto del 2023 nerazzurro. Ascende in campo una formazione ambiziosa che sogna di alzare al cielo la coppa dalle grandi orecchie ma sa di avere di fronte una squadra più forte. La vittoria di misura del Manchester City di Pep Guardiola fa male per ciò che si vede effettivamente nei circa 100? di gioco ma non abbatte l’sconfitta. Anzi, per la squadra di Simonel’1-0 dipuò essere ...