Invincible | ecco il trailer della Stagione 2 | Prime Video già al lavoro sulla Stagione 3

Leggi su movieplayer

(Di lunedì 24 luglio 2023) Mentre è stato pubblicato ilsecondaconferma a che puntolavorazione si trova la terza.ha diffuso in streaming il2 di, che rivela anche il suo debutto ufficialepiattaforma digitale, il 3 novembre 2023. Non solo, lo streamer ha rivelato a che punto sono i lavori3. La secondadisarà composta da otto episodi e sarà distribuita in due parti, con la seconda attesa per il 2024. La seconda ...