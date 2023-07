Inter | sugli acquisti adesso niente più scuse Con un peso da colmare

Leggi su inter-news

(Di lunedì 24 luglio 2023) L’è arrivata stamattina in Giappone, ma per le due amichevoli con Al-Nassr e PSG sarà ancora una squadra sperimentale. Con la necessità di accelerare, perché il tempo comincia a stringere, e pure di prendere giocatori di un certo livello. MEZZA SQUADRA – Senza portiere, senza centravanti ma anche senza spina dorsale. L’che è atterrata da qualche ora in Giappone è una squadra decisamente incompleta. Si era detto che Simone Inzaghi avrebbe avuto gran parte della squadra pronta per il raduno, avvenuto oltre dieci giorni fa: così non è stato. Mancano due portieri, perché bisogna sostituire sia Samir Handanovic sia André Onana. Mancano due centravanti, perché bisogna sostituire sia Romelu Lukaku sia Joaquin Correa, per il quale si spera venga trovata una sistemazione. Poi mancano altri giocatori ...