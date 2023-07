Inter su Tuchel | il Bayern lo convoca per la tournée estiva

Il Napoli ha perso il suo baluardo difensivo, Kim, da poco approdato alla corte dial Bayern. Dopo la vicenda Cuadrado, sembra poco verosimile che un'altra bandiera juventina passi all'...E allora in attesa del colpo in porta anche, che sta per partire per la tournée estiva, si ...club si trovaranno d'accordo Sommer potrà aggregarsi immediatamente al ritiro nipponico dell'......Sky Sports Deutschlandnon potendo ancora contare su Neuer ha deciso di convocare per la tournée asiatica anche Sommer che, di conseguenza non volerà in oriente da neo - acquisto dell'

GdS - Sommer-Inter, il Bayern accontenterà il giocatore. Ma Tuchel ha chiesto pazienza Fcinternews.it

Blog Calciomercato.com: Leonardo Bonucci non rientra nei piani di mister Allegri e l’anno prossimo non giocherà con la maglia della Juventus. Difensore e capitano della ...Inzaghi vuole avere al più presto un portiere, Lautaro attende il suo partner d'attacco: i nomi ...