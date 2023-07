... "nell'ammonire Asllani dopo un chiaro step on foot su Cristante e nel fischiare la punizione, interrompe il gioco sulla ripartenza dell'per soccorrere Kamara: o fischi subito o lasci ...... segno che se non gioca bene lui, tutta l'non gira. Si merita un voto in più, ovviamente, per ... Sempre anticipato, quando la prendela giocata. Decisamente non bene. Vlasic 7: Scatenato ...... "nell'ammonire Asllani dopo un chiaro step on foot su Cristante e nel fischiare la punizione, interrompe il gioco sulla ripartenza dell'per soccorrere Kamara: o fischi subito o lasci ...

Inter, ritarda la trattativa Sommer e il portiere va in tournée col Bayern ItaSportPress

Pesanti le cessioni di Onana, Brozovic e Skriniar, ma incide tanto anche il caso Lukaku. Servono almeno due portieri (uno sarà Sommer, l'altro forse Trubin), un centravanti (Morata resta il preferito ...Niente tournée in nerazzurro per Yann Sommer. Il mancato accordo tra i due club rallenta la trattativa e ritarda l'arrivo del portiere a Milano ...