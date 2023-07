Inter | come cambiano i nerazzurri con i nuovi acquisti | gli schemi

... ci sarebbero ben cinque squadre che nelle scorse settimane avrebbero mostrato interesse, tra cui un'italiana: il Barça,detto, ma anche Manchester United, Chelsea, Tottenham e l'. A queste,...Oggi vedo un popolo rossonero molto eccitato ed esaltato dal nuovo Milan chetante squadre ... Fa eccezione l'di un grandissimo argentino, comunque di origine italiane e penso molto più ...Dopo la vicenda Cuadrado, sembra poco verosimile che un'altra bandiera juventina passi all'in ... vista la partenza di due giocatori dotati di grande fisicitàDzeko e Skriniar. Per quanto ...

FOTO – Inter, conferme sulla terza maglia 2023-24: come nel 2001! Inter-News.it

Vuoi per una rosa extra large che ha incantato in Europa e nelle coppe ma ancora non si spiega come sia stato possibile quel flop in campionato, vuoi per l’acume strategico dei performanti Marotta e ...Ennesimo ribaltone nella 'pazza' estate di Romelu Lukaku: intreccio di mercato degno di una spy story. Ecco tutti i dettagli ...