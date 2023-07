Inter | calciomercato e guida al fantacalcio

Leggi su 11contro11

(Di lunedì 24 luglio 2023) Dopo la prima edizione della stagione 2021/2022, anche quest’anno, per il terzo anno consecutivo, torna laaltargata 11contro11 relativa alle diverse squadre di Serie A. In questo appuntamento parleremo dunque deldell’e delle prospettive future in ottica. Dopo la beffa dello Scudetto perso a favore dei rivali del Milan, i ragazzi di Simone Inzaghi si sono rimboccati le maniche e, nella passata stagione, hanno dimostrato di essere una delle formazioni più competitive del Bel Paese. La squadra, nel corso dei mesi, ha cambiato i riferimenti che il mercato estivo aveva dettato, trovando in Onana, Calhanoglu e Dzeko tre delle armi migliori. Nonostante la perdita di Lukaku e Brozovic per parecchi mesi, i nerazzurri sono riusciti a disputare una ...