Installati i defibrillatori | Paduli diventa comune cardioprotetto

Leggi su anteprima24

(Di lunedì 24 luglio 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoQuesta mattina ac’è stata l’installazione dei, uno presso la casa comunale e l’altra al centro sportivo di via Ariella. Un evento importante che rende ilcaro al sindaco Vessichelli. Cerimonia che si è tenuta a mezzogiorno e poi spazio al corso dimostrativo sulle corrette manovre di rianimazione cardiopolmonare e sul corretto utilizzo di questi strumenti salvavita. “Esprimo grossa soddisfazione – ha commentato il primo cittadini di– per questo ennesimo traguardo raggiunto dall’amministratrice comunale.Assicurare alla collettività uno strumento di prevenzione fondamentale per salvare vite umane, quale il defibrillatore, credo sia un segno di sensibilità e attenzione a favore della comunità e a tutela della salute di ...