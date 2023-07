Insomniac Games | il team è al lavoro su un altro nuovo gioco AAA

Leggi su tuttotek

(Di lunedì 24 luglio 2023) UnAAA è in sviluppo per. Scopriamo di cosa si tratta e tutti i dettagli in questa news dedicata Con Marvel’s Spider-Man 2 e Marvel’s Wolverine,ha già in sviluppo due giochi molto importanti, ma sembra che lo studio – che è già stato uno deipiù prolifici di Sony negli ultimi anni – abbia in cantiere unprogetto importante che non è ancora stato annunciato, si tratta di unAAA. Questo è quanto emerge da un filmato di un seminario della Full Sail University tenutosi lo scorso anno, recentemente emerso e condiviso online (tramite @Dream WaIker su Twitter), in cui Erin Eberhardt di ...