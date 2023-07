Inizia con il piede giusto l’avventura mondiale delle Azzurre

Leggi su laprimapagina

(Di lunedì 24 luglio 2023) Vittoria all’esordio per la Nazionale italiana di Milena Bertolini in un Eden Park di Auckland gremito. La ct al minuto 83 richiama Dragoni e inserisce Cristiana Girelli. Bastano quattro minuti per la rete decisiva. Boattin dalla sinistra crossa al centro, l’attaccante della Juventus svetta e anticipa la difesa avversaria e batte il portiere dell’Argentina. Girelli di testa regala la vittoria all’esordio mentre l’ultimo brivido viene ricacciato via con la respinta di Durante su tiro potente di Bonsegundo in pieno recupero. Una rete davvero pesanti per le sorti del gruppo G nel quale è inserita anche la Svezia, che ha vinto in rimonta con il Sudafrica. La prossima sfida, sabato (ore 9.30 italiane, diretta su Rai 1) sarà contro le svedesi terze nel ranking Fifa. Era fondamentalere con il, per fare il pieno di ...