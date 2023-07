Infortunio Mario Rui durante Napoli-SPAL | i dettagli

(Di lunedì 24 luglio 2023)Rui è stato costretto a lasciare il campo anticipatamente a causa di unrimediatol’amichevole tral’incontro tra, a mettersi in mostra è stato anche il terzino portogheseRui, protagonista di una buonissima prestazione nella prima parte della partita. Intorno al trentacinquesimo minuto però ha dovuto arrendersi a un problema fisico subentratoil match. Nonostante abbia tentato di resistere in campo, è stato poi costretto a chiedere il cambio. Fortunatamente, al momento dell’uscita dal campo, la smorfia diRui non sembrava indicare nulla di particolarmente grave. Le prime indiscrezioni suggeriscono che potrebbe trattarsi ...

È stato infatti costretto a fermarsiRui, sostituito al minuto 35 da Olivera. Il terzino ...medico - ha lasciato il terreno di gioco sulle sue gambe ma visibilmente seccato per questo35Rui lamenta un piccolo, esce sostituito da Olivera. 30 Poco da rilevare fino ad ora, il Napoli non trova i varchi giusti. 22 Discesa devastante di Zanoli sulla destra, preciso il ...Due tiri, uno di Simeone e l'altro di Folorunsho Napoli - Spal, nel primo tempo al 35esimo esceRui, non si capisce se per precauzione o per un leggero. Al suo posto Olivera. Una ...

Napoli, Mario Rui costretto al cambio per infortunio muscolare Pazzi di fanta

Parte nel peggiore dei modi possibili il secondo test del Napoli campione d’Italia. Il terzino portoghese del Napoli, Mario Rui, è uscito anzitempo dal terreno di gioco a causa di un infortunio muscol ...Il Napoli perde Mario Rui in occasione dell'amichevole contro la Spal. Il terzino portoghese è uscito per infortunio: condizioni da valutare ...