(Di lunedì 24 luglio 2023) A margine del secondo vertice sui sistemi alimentari, in corso alla Fao, la presidente del Consiglio, Giorgiaha avuto un bilaterale con il segretario generale dell'Onu, Antonio. Come ...

Il segretario- viene riferito - ha espresso "forte interesse per la prossima presidenza italiana del G7" e ha assicurato "un ampio sostegno al presidente Meloni". 24 luglio 2023... l'segue il primo svoltosi il 23 - 24 ottobre 2019 a Sochi con lo slogan: 'Per la pace, la ...del presidente turco Erdogan e dello stesso Segretario Generale dell'Onu Antonio: la ...... tuttavia resta anche una questione securitaria generale per il bacino " ma da quell'... Il governo italiano avrà modo di incontrare il segretario generale delle Nazioni Unite, Antonio, ...

Incontro Guterres-Meloni: ampio sostegno per presidenza italiana G7 Agenzia askanews

Roma, 24 lug. (askanews) - A margine del secondo vertice sui sistemi alimentari, in corso alla Fao, la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni ha avuto un ...Berna, 24.07.2023 - La Conferenza che si svolgerà dal 24 al 26 luglio 2023 a Roma traccia un bilancio dei progressi compiuti dopo il Vertice sui sistemi alimentari dell'Organizzazione delle Nazioni ...