(Di lunedì 24 luglio 2023) A margine del secondo vertice sui sistemi alimentari, in corso alla Fao, la presidente del Consiglio, Giorgiaha avuto un bilaterale con il segretario generale dell`Onu, Antonio. Come spiegano fonti di palazzo Chigi, il cordiale colloquio è stato l`occasione per rinnovare la solidità dei rapporti tra l`Italia e le Nazioni Unite e il forte impegno del Governo nell`agenda multilaterale.Il segretario- viene riferito - ha espresso "forte interesse per la prossimadel G7" e ha assicurato "unal presidente". Per il segretario generale dell`Onu, ladel G7 sarà "un`occasione importante per discutere anche della riforma del sistema ...

Il segretario- viene riferito - ha espresso "forte interesse per la prossima presidenza italiana del G7" e ha assicurato "un ampio sostegno al presidente Meloni". 24 luglio 2023... l'segue il primo svoltosi il 23 - 24 ottobre 2019 a Sochi con lo slogan: 'Per la pace, la ...del presidente turco Erdogan e dello stesso Segretario Generale dell'Onu Antonio: la ...... tuttavia resta anche una questione securitaria generale per il bacino " ma da quell'... Il governo italiano avrà modo di incontrare il segretario generale delle Nazioni Unite, Antonio, ...

Incontro Guterres-Meloni: ampio sostegno per presidenza italiana G7 Agenzia askanews

Ultim'ora su ticinonotizie.it ROMA (ITALPRESS) – “Ho letto il suo appello alla Russia per ritornare sulla sciagurata decisione di non dare più corso all’accordo sul grano. Decisione gravissima come co ...Il vertice Onu sulla sicurezza alimentare "è particolarmente importante in questo momento. Ho letto del suo appello alla Russia per tornare sulla sciagurata ...