(Di lunedì 24 luglio 2023) Undi 61 anni di cui non sono state rese note le generalità, é rimasto ferito in modoa Corigliano Rossano mentre stava lavorando nelin cui si sta realizzando il nuovo ospedale ...

Incidenti lavoro: operaio 61enne cade in cantiere, è grave Agenzia ANSA

