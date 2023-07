Inchiesta Covid | archiviato anche Fontana Resta solo l’accusa di rifiuto d’atti d’ufficio per la non applicazione del piano antinfluenzale

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 24 luglio 2023) Archiviate – come richiesto dalla procura di Brescia – le accuse di epidemia e omicidio colposi per la gestione della pandemiaa carico del governatore lombardo Attilioe altri indagati. Lo ha deciso il Tribunale dei Ministri di Brescia che ha ‘mantenuto in vita’ rimandando gli atti alla Procuraun’accusa diper non aver applicato ildel 2006 a carico di Silvio Brusaferro, Angelo Borrelli, Claudio D’Amario, come tecnici, e dell’ex assessore al Welfare lombardo Giulio Gallera e dell’ex dg Luigi Cajazzo. Per tutti gli indagati sono cadute le accuse principali, dopo l’archiviazionedi Conte e Speranza. Secondo i pm bresciani l’epidemia colposa non si configura in ...