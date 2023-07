Incendio a Scampia | cinque persone intossicate | non si esclude la natura dolosa

(Di lunedì 24 luglio 2023) Tempo di lettura: < 1 minuto, la scorsa notte. Le fiamme sono partite dal seminterrato del plesso Vela gialla, a via della Resistenza, e hanno bruciato un’auto in stato di abbandono, una grossa quantità di arredi, mobili in disuso e diversi rifiuti. I carabinieri della locale stazione, i militari del nucleo radiomobile di Napoli e i vigili del fuoco hanno evacuato l’immobile a scopo cautelativo visto che la colonna di fumo era troppo densa.lerimaste lievementemedicate dal personale del 118. L’è stato domato; non sipossa essere doloso. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

Incendio nella notte a Scampia, nell’area nord di Napoli: fiamme in un seminterrato della Vela Gialla, densa colonna di fumo nero ben visibile ...Le fiamme sono partite dal seminterrato e hanno distrutto un’auto abbandonata e una grossa quantità di mobili e rifiuti. Non è esclusa l’origine dolosa ...